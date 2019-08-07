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Олеся Судзиловская вспомнила разговор в аэропорту в Аллой Вербер

Актриса в шоке от трагедии с фэшен-директором ЦУМа.

Олеся Судзиловская вспомнила разговор в аэропорту в Аллой Вербер
Судзиловская высказалась после трагедии с Вербер/globallookpress.com/

Актриса Олеся Судзиловская не прошла мимо смерти фэшен-директора ЦУМа Аллы Вербер. В Instagtram она разместила трогательный пост. Напомним, что женщина была на отдыхе в Италии, когда у нее случился инфаркт. Известно, что в последние годы жизни Вербер боролась с онкологическим заболеванием.

«Красивая, мудрая, с тихим, уверенным голосом… Бесконечно жизнелюбивая, обожающая работу, делающая красивым всё, чего прикасалась… Наш разговор в аэропорту южного российского города в памяти навсегда… Аллочка! Просто непостижимо… Соболезную близким, любящим людям!», — заявила Олеся Судзиловская.

Отметим, что Алла Вербер очень много работала в последние годы. Буквально за несколько дней до смерти она была гостьей Аллы Довлатовой на «Русском радио». Женщина рассказывала, что в последние годы спит не больше пяти часов в сутки. При этом она говорила, что ищет для себя помощника, потому что работы очень много.

Добавим, что Алла Вербер также рассказывала, что родные мечтали, чтобы она стала врачом. Но, как она говорила, ей такая профессия была не по душе, потому что она боялась в детства уколов и разных болезней.

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Олеся Судзиловская вспомнила разговор в аэропорту в Аллой Вербер
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