Лисовец о Вербер: «Была состоявшейся и богатой, но оставалась собой»

Как стало известно накануне, из жизни ушла Алла Вербер, фэшн-директор столичного ЦУМа. Она скочалась на 62-м году жизни в Италии, где проводила отпуск. Вместе с другими знаменитостями, знавшими и дружившими с Аллой многие годы, о том, какой была мировая знаменитость, вспомнил стилист Владислав Лисовец.

По его словам, впервые он пообщался с Вербер на одном мероприятии, гостями которого оба были.

«Алла первая подошла ко мне на мероприятии, сделала комплимент и сказала, как ей нравятся я и мои программы», — вспоминает стилист.

Как отмечает Лисовец, такое поведение для звезды ее уровня большой редкостью. Как правило, представители этой тусовки не бывают такими общительными, открытыми и доброжелательными. По словам Владислава, Вербер всегда оставалась собой даже будучи известно и состоятельной женщиной, пишет кр.ru.

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Напомним, своими воспоминаниями о светской львице в своих Instagram делились многие звезды, в том числе певица Валерия и Иосиф Пригожин, Светлана Лобода, Ксения Собчак и многие другие.