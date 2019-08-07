Создателя «СПИД-Инфо» обвинили в афере более, чем на 100 миллионов

Подчиненные Андрея Манна, создателя популярной некогда газеты «СПИД-Инфо», рассказали о том, что их руководитель заставил их оформить на себя кредиты, но не выплатив их, сбежал в США.

По информации РЕН ТВ, некий Николай К., бывший управляющий издательского дома, семь лет назад под давлением своего шефа взял ссуду в 700 тысяч евро. Сам же при этом выступил в сделке в качестве поручителя и залогодателя. Все последние годы Манн уверял подчиненного, что исправно гасит кредит, но в три года назад Николай получил из банка документ, в котором кредитное учреждение требует погасить долг. А он составляет больше одного миллиона евро с учетом пени.

Угрожая увольнением другому сотруднику, Манн также заставил его оформить на себя кредит на сумму 80 миллионов рублей. Так что теперь газета существует исключительно де-юре. Ее владельцем теперь является простой водитель автобуса, на которого перед своим побегом в США в конце прошлого года, он перевел учредительные документы.