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Анна Семенович будет шить платья и купальники для пышечек

Первая коллекция платьев уже сделана, а купальники подоспеют к следующему пляжному сезону.

Анна Семенович будет шить платья и купальники для пышечек
АННА СЕМЕНОВИЧ/INSTAGRAM.COM/ANN_SEMENOVICH/

Певица Анна Семенович призналась – ее друг (и только!), крупный московский девелопер передал 39-летней звезде в ее полное распоряжение помещение в одной из новостроек в центре Москвы площадью 45 «квадратов». Под офис, мол.

Певица поначалу не понимала, как можно использовать помещение, но сейчас твердо уверена, что хочет занять производством одежды. А именно, платьев купальников для пышненьких девушек и дам. Ведь ей не понаслышке известно, как трудно бывает женщинам с выдающимися формами «уложиться» в привычный размерный ряд одежды.
По словам Семенович она уже нашла дизайнер, которые имеют опыт работы сподобной одеждой. И они решили создать коллекцию Nume Store by Anna Semenovich, пишет кр.ru.

Звезда отмечает, что сейчас уже готова коллекция летних сарафанов и платьев, которая обозначена слоганом: «Для женщин, которых любят мужчины». А на подходе коллекция из наноткани, «запоминающей» и принимающей формы своей хозяйки. А к будущему пляжному сезону команда Анны Семенович подготовит для своих клиенток коллекцию модных купальников.

К

стати, до последнего времени певице постоянно переделывали купленные наряды, подгоняя их под фигуру. И уже в них Анна в своем Instagram хвасталась то стройными ножками, то фигурой. А недавно звезда обзавелась беговой дорожкой, так что стройность звезде обеспечена.

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Анна Семеновичодеждапевицапышные формысобственный бизнес

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Анна Семенович будет шить платья и купальники для пышечек
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