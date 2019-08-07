Анна Семенович будет шить платья и купальники для пышечек

Певица Анна Семенович призналась – ее друг (и только!), крупный московский девелопер передал 39-летней звезде в ее полное распоряжение помещение в одной из новостроек в центре Москвы площадью 45 «квадратов». Под офис, мол.

Певица поначалу не понимала, как можно использовать помещение, но сейчас твердо уверена, что хочет занять производством одежды. А именно, платьев купальников для пышненьких девушек и дам. Ведь ей не понаслышке известно, как трудно бывает женщинам с выдающимися формами «уложиться» в привычный размерный ряд одежды.

По словам Семенович она уже нашла дизайнер, которые имеют опыт работы сподобной одеждой. И они решили создать коллекцию Nume Store by Anna Semenovich, пишет кр.ru.

Звезда отмечает, что сейчас уже готова коллекция летних сарафанов и платьев, которая обозначена слоганом: «Для женщин, которых любят мужчины». А на подходе коллекция из наноткани, «запоминающей» и принимающей формы своей хозяйки. А к будущему пляжному сезону команда Анны Семенович подготовит для своих клиенток коллекцию модных купальников.