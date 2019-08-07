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Успенская показала снимок, сделанный незадолго до смерти Вербер

Певица говорила Алле, что она еще успеет побывать на свадьбе внуков.

Успенская показала снимок, сделанный незадолго до смерти Вербер
ЛЮБОВЬ УСПЕНСКАЯ (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Трудно смириться и, тем более, осознать, что твоего друга, с которым ты буквально на днях веселился, общался, делился планами, нет в живых. Скоропостижный уход фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер стал шоком для всех ее близких, друзей и знакомых.

В некой прострации пребывает и певица Любовь Успенская, которая на своей ленте в социальной сети Instagram поделилась снимком, сделанным буквально за несколько дней до трагедии.

По словам звезды, на снимке запечатлены кроме самой Любови и Вербер, дочь Аллы Катя Бэлла Купсина, общий друг и коллега по цеху.

«Алла была полна жизни, она была счастливой, жизнерадостной, была полна готовности покорять новые вершины и горизонты. Я повторяла ей, что она еще побывает на свадьбе внуков», — вспоминает Успенская.

Певица отмечает, что новость о смерти Вербер для нее ужасна, и свою скорбь ей трудно передать словами.

«Мой добрый и преданный друг, ты навсегда останешься в моем сердце и в моей памяти», — пишет звезда в своих прощальных словах.

Напомним, Алла Вербер скончалась на 62-м году жизни в Италии. После экстренной госпитализации выяснилось, что у нее начался сепсис. Причиной же смерти стал инфаркт.

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Успенская показала снимок, сделанный незадолго до смерти Вербер
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