Собчак рассказала об отношении к Вербер в мировой индустрии моды

Скоропостижная смерть фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер по-прежнему остается центральной темой для публикаций российских знаменитостей в Сети. Многие ее знали и любили, ценили за профессионализм и человеческие качества.

А вот Ксения Собчак вместе со своим трогательным прощанием с Аллой написала и о том, как отзывались о Вербер ее западные коллеги, партнеры и, в целом, мировая модная индустрия. Известная телеведущая и светская львица, в первую очередь, подчеркнула, что вместе с Аллой ушла целая эпоха модного бизнеса в России. Ксения назвала Вербер трудягой, ярчайшей женщиной и личностью с большой буквы.

«She is a «character» говорили про тебя люди из индустрии моды по всему миру. И кажется, что все это не может быть правдой и завтра ты хитро улыбнешься и поставишь пост в инста : «guess where i am?»», — написала ведущая в подписи под снимком, на котором Алла Вербер и Ксения Собчак запечатлены на одном из модных показов.

Но, с сожалением констатирует Собчак, Алла уже там, откуда писать невозможно. Ведущая призналась, что будет скучать по Вербер.

Напомним, свои слова соболезнований родным и близким модного эксперта уже высказали Наталья Водянова, Светлана Лобода, Елена Малышева, Иосиф Пригожин и Татьяна Навка и многие-многие другие. Алла Вербер скончалась в Италии 6 августа.