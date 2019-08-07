«Непостижимо…»: Мороз и Шарапова высказались о смерти Аллы Вербер

Звезды признались, что для них фэнш-директор ЦУМа была потрясающим, талантливым человеком.

Специфика работы фэшн-директора ЦУМа Аллы Вербер делала закономерной знакомство эксперта со многими российскими знаменитостями. С одними Аллу связывала теплая многолетняя дружба. Другие звезды были знакомы с Вербер совсем недавно. Но боль от утраты все переживают одинаково.

Например, актриса Дарья Мороз опубликовала в своем Instagram снимок сделанный в день знакомства звезды с российский гуру от моды. Дарья пишет, что вместе с Аллой в тот день они два часа гуляли по Эрмитажу, говорили обо всем на свете и договорились встретиться в Москве.

«Потрясающая женщина в самом высоком смысле этого слова! Всегда буду помнить Ваши слова. Спасибо. Светлая память», — пишет актриса.

При этом телеведущая Арина Шарапова напомнила читателям о лучших человеческих качествах Вербер – «заботливая, веселая, талантливая, интересная, необычная».

«Алла, дорогая, не понятно, непостижимо», — обращается подруга к Вербер.

Кстати, в одном из своих последних интервью, а было это на «Русском радио» в шоу Аллы Довлатовой, Алла призналась, что очень боится болезней. Если бы все было иначе, возможно, она пошла бы по стопам своего отца и стала врачом. Напомним, Вербер умерла в Италии 6 августа.