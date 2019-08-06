Названы самые высокооплачиваемые спортсменки мира в 2019 году

Американская теннисистка Серена Уильямс вновь стала самой высокооплачиваемой спортсменкой мира. Forbes опубликовал профильный рейтинг за 2019 год, и первое место в нем вот уже четыре года подряд остается за 37-летней «ракеткой» из США. Она заработала 29,2 миллиона долларов, и большая часть этой суммы (25 млн долларов) — это прибыль от спонсорских контрактов. С ней сотрудничают такие компании, как Nike и Pampers.

Впрочем, в все лидеры этого рейтинга оказались из мира тенниса. Второе место заняла японка Наоми Осака (24,3 млн долларов дохода), третье — Анжелика Кербер, выступающая за Германию (11,8 млн долларов). Наша соотечественница Мария Шарапова заняла в этом списке только седьмую строчку (7 млн долларов). Издание подчеркивает, что теннис — самый верный способ для женщины заработать в спорте.

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Несмотря на бесспорное лидерство Уильямс, журналист Forbes называет более привлекательной для маркетинга именно Осаку. Последняя смогла головокружительно одолеть американскую теннисистку, в добавок она молода и привлекательна с точки зрения мультикультурности.