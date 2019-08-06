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Алла Вербер признавалась, что жутко боится болезней

Именно поэтому она не стала врачом много лет назад, как хотел ее отец.

Алла Вербер признавалась, что жутко боится болезней
Алла Вербер всегда не любила болеть/globallookpress.com

Фэшен-директор ЦУМа Алла Вербер, которая скончалась от инфаркта в Италии, несколько дней назад была в студии «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». Она рассказывала, что ее отец просто мечтал, чтобы она стала доктором, но она с детства очень сильно боялась всех болезней.

Алла Вербер. Фото
Вербер всегда боялась болеть/globallookpress.com

«Всегда ненавидела уколы и болезни. Жутко боюсь болеть с детства. Мне хотелось всегда праздника, а болеть это все-таки очень скучно. Не было у меня призвания. Хотя отец врач, а мама много лет работала лаборантом. Да и многие друзья у меня врачи», — говорила Алла Вербер.

Как сказала звезда, она вообще-то хотела связать свою жизнь с журналистикой, но папа ей говорил, что лучшая профессия — это врач. При этом в студии она вспоминала, как проходила практику в одной из больниц. «Вспоминаю с ужасом те времена. Приходилось ходить в колпаке. Медицинский халат казался мне каким-то ужасом. Он же закрывал платье», — говорила она.

Добавим, что многие знаменитости шокированы смертью Аллы Вербер. Свои соболезнования выразили многие звезды. Еще несколько дней назад она блистала на юбилее композитора Игоря Крутого. Тогда никаких проблем со здоровьем у нее не было.

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Алла Вербер признавалась, что жутко боится болезней
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