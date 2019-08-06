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Актер «Кухни» и «Интернов» напал с ножом на пассажира в метро

Джан Бадмаев устроил потасовку в Москве на станции «Театральная».

Актер «Кухни» и «Интернов» напал с ножом на пассажира в метро
Актер Джан Бадмаев (в центре) устроил потасовку в московском метро ФОТО: https://www.instagram.com/dzhanbadmaev/

5 августа в сводки московской полиции угодил актер Джан Бадмаев. Молодой человек устроил потасовку на станции метро «Театральная». Сначала он поссорился с 40-летним мужчиной, а потом достал нож и напал на противника.

Зрителю Бадмаев известен по сериалам «Кухня», «Интерны», «След» и другим. Теперь его знают и с другой стороны. Что именно стало причиной конфликта пока не сообщается.

Стражи порядка отчитались, что 29-летний молодой человек был в состоянии алкогольного опьянения. Действительно, в тот день актер отмечал свой день рождения, ну и после затеял ссору с пассажиром: порвал ему куртку, а далее угрожающе размахивал ножом.

Хулигана скрутили и доставили в отделение полиции. Несмотря на звездный статус, ответственности ему не избежать, пишет kp.ru.

Его накажут за мелкое хулиганство. Скорее всего, парень отделается просто штрафом, сообщает Пятый канал.

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Джан Бадмаев

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Актер «Кухни» и «Интернов» напал с ножом на пассажира в метро
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