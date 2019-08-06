НОВОСТИ

Вербер незадолго до смерти рассказывала о круглосуточном графике работы

Фэшн-директор ЦУМа отмечала, что спит не больше пяти часов в сутки.

Вербер незадолго до смерти рассказывала о круглосуточном графике работы
Алла Вербер очень мало спала и много работала/globallookpress.com

Скончавшаяся в Италии от сепсиса и инфаркта фэшн-директор ЦУМА Алла Вербер буквально за две недели до смерти была гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказывала о своем практически круглосуточном графике работы.

Алла Вербер. Фото
Алла Вербер очень много работала/globallookpress.com

«Я сплю не больше пяти часов в сутки. Раньше спала намного больше. В молодости было хроническое недосыпание. Очень многое хочется успеть сделать. Смотрю на часы, а там уже два часа ночи. Думаю, что у меня еще есть минут 50 до сна», — рассказывала Алла Вербер.

Также она отмечала, что ищет себе помощника, который должен был обладать определенными навыками. К примеру, он был бы обязан в совершенстве владеть графическими фоторедакторами, как и свободно говорить по-английски.

«Молодым людям тяжело со мной работать. Им все время хочется спать. У них какой-то постоянный недосып. Мой помощник должен быть со мной на связи 24 часа в сутки. Вылетать в любое время дня и ночи со мной в командировки, потому что я рано начинаю свой рабочий день и очень поздно его заканчиваю», — признавалась совсем недавно звезда.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ВерберАлла Вербер умерлаАлла Довлатова

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Вербер незадолго до смерти рассказывала о круглосуточном графике работы
Интересно?
Поделись с друзьями: