Вербер незадолго до смерти рассказывала о круглосуточном графике работы

Скончавшаяся в Италии от сепсиса и инфаркта фэшн-директор ЦУМА Алла Вербер буквально за две недели до смерти была гостьей программы «Вечернее шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она рассказывала о своем практически круглосуточном графике работы.

«Я сплю не больше пяти часов в сутки. Раньше спала намного больше. В молодости было хроническое недосыпание. Очень многое хочется успеть сделать. Смотрю на часы, а там уже два часа ночи. Думаю, что у меня еще есть минут 50 до сна», — рассказывала Алла Вербер.

Также она отмечала, что ищет себе помощника, который должен был обладать определенными навыками. К примеру, он был бы обязан в совершенстве владеть графическими фоторедакторами, как и свободно говорить по-английски.

«Молодым людям тяжело со мной работать. Им все время хочется спать. У них какой-то постоянный недосып. Мой помощник должен быть со мной на связи 24 часа в сутки. Вылетать в любое время дня и ночи со мной в командировки, потому что я рано начинаю свой рабочий день и очень поздно его заканчиваю», — признавалась совсем недавно звезда.