В любимом стихотворении Меган Маркл оказалась нецензурная брань

Сентябрьский выпуск Vogue успел наделать шуму еще до выхода. Поэтому неудивительно, что как только он появился на прилавках британских магазинов, то был тут же распродан.

Однако существует вероятность, что Меган Маркл, которую и так критикуют за то, что она согласилась стать приглашенным редактором «фэшн-библии», снова попадет под «обстрел».

На страницах глянца она поделилась своим любимым стихотворением Мэтта Хейга «Записка от пляжа», которое было опубликовано в 2018 году.

Смысл поэмы в том, что от лица неодушевленного объекта женщинам советуют не обращать внимание на свою комплекцию, так как природе все равно как они выглядят и нужно быть в гармонии с собой.

При всем своем «бодипозитивном» настрое, в литературном эпосе есть одно «но» — нецензурная лексика.

«Любимое стихотворение и лучшее напоминание о наступлении лета, а собственного, и любого другого времени года», — написала герцогиня Сассекская во вступлении.

«Привет, я пляж.

Я создан волнами и течениями.

Я создан разрушенными скалами.

Я существую рядом с морем.

Я тут уже миллионы лет.

Я существовал на заре зарождения жизни.

И я хочу кое-что вам сказать.

Мне наплевать на ваше тело.

Я пляж.

Мне пофиг (*****)», — цитирует вирши The Sun.