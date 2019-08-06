НОВОСТИ

Алла Вербер за четыре дня до смерти побывала на юбилее Крутого

Бизнесвумен скончалась в одной из клиник Форте-деи-Марми в Италии на 62-м году жизни.

Алла Вербер за четыре дня до смерти побывала на юбилее Крутого
Лев Лещенко (Фото: Globallookpress.com)

Звездное окружение Аллы Вербер до сих пор не может принять известие о кончине светской львицы. Фэшн-директор ЦУМа скоропостижно скончалась на 62-м году жизни. При этом бизнесвумен не жаловалась на здоровье.

По уточненной информации, ее доставили в одну из больниц Форте-деи-Марми. Медики делали все для того, чтобы спасти жизнь пациентки. Однако их усилий оказалось недостаточно: Вербер скончалась от обширного инфаркта и отказа внутренних органов, спровоцированных анафилактическим шоком.

Фэшн-директор ЦУМа умерла во вторник, 6 августа. Известие о кончине знаменитости уже прокомментировала певица Валерия, поп-король сцены Филипп Киркоров, супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — Вера Брежнева и многие другие.

Слова скорби в интервью «Пятому каналу» выразил и народный артист РСФСР — 77-летний Лев Лещенко. По словам певца, известие о кончине Аллы Вербер повергло его в шок.

При этом Лещенко припомнил, что всего за четыре дня до смерти Алла Вербер посетила юбилейный вечер композитора и музыканта Игоря Крутого. Там же в последний раз исполнитель и видел бизнесвумен.

«Мы буквально четыре дня назад были вместе на юбилее Игоря Крутого. И танцевали, и общались, и сидели вместе», — отметил певец.

Лев Валерьянович тесно дружил с 61-летней Вербер, она часто бывала у него в гостях, посещала семейные торжества. По словам артиста, она очень любила свою работу и не представляла свою жизнь без моды.

«Ее уважали и ценили, любили и трепетно к ней относились. Мы глубоко скорбим», — добавил Лещенко.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Алла Вербер умерлаЛев ЛещенкопотеряСветлана Бондарчуксмертьутрата

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Алла Вербер за четыре дня до смерти побывала на юбилее Крутого
Интересно?
Поделись с друзьями: