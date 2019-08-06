Алла Вербер за четыре дня до смерти побывала на юбилее Крутого

Бизнесвумен скончалась в одной из клиник Форте-деи-Марми в Италии на 62-м году жизни.

Звездное окружение Аллы Вербер до сих пор не может принять известие о кончине светской львицы. Фэшн-директор ЦУМа скоропостижно скончалась на 62-м году жизни. При этом бизнесвумен не жаловалась на здоровье.

По уточненной информации, ее доставили в одну из больниц Форте-деи-Марми. Медики делали все для того, чтобы спасти жизнь пациентки. Однако их усилий оказалось недостаточно: Вербер скончалась от обширного инфаркта и отказа внутренних органов, спровоцированных анафилактическим шоком.

Фэшн-директор ЦУМа умерла во вторник, 6 августа. Известие о кончине знаменитости уже прокомментировала певица Валерия, поп-король сцены Филипп Киркоров, супруга музыкального продюсера Константина Меладзе — Вера Брежнева и многие другие.

Слова скорби в интервью «Пятому каналу» выразил и народный артист РСФСР — 77-летний Лев Лещенко. По словам певца, известие о кончине Аллы Вербер повергло его в шок.

При этом Лещенко припомнил, что всего за четыре дня до смерти Алла Вербер посетила юбилейный вечер композитора и музыканта Игоря Крутого. Там же в последний раз исполнитель и видел бизнесвумен.

«Мы буквально четыре дня назад были вместе на юбилее Игоря Крутого. И танцевали, и общались, и сидели вместе», — отметил певец.

Лев Валерьянович тесно дружил с 61-летней Вербер, она часто бывала у него в гостях, посещала семейные торжества. По словам артиста, она очень любила свою работу и не представляла свою жизнь без моды.