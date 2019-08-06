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Сафронов вспомнил о болезни скончавшегося Вилли Токарева

Как признался художник, однажды исполнитель занял у него денег на сложную операцию.

Сафронов вспомнил о болезни скончавшегося Вилли Токарева
Вилли Токарев, Никас Сафронов. Фото: globallookpress.com

Вилли Токарев скончался 4 августа в реанимационной палате одной из московских клиник, где он находился с мая. Предположительно, причиной смерти 84-летнего артиста стало онкологическое заболевание.

Как рассказал Никас Сафронов, прекрасно знавший исполнителя, проблемы со здоровьем у него были и раньше. Из-за этого в последние годы он выступал не так часто. Выглядел Вилли всегда бодрым и подтянутым, но мало кому было известно, что у него начало сдавать сердце.

Однажды певец обратился к живописцу с просьбой дать в долг достаточно крупную сумму. Из 40 тысяч долларов, которые потребовались Токареву, у Никаса было только 35 тысяч, однако он отдал их другу, не раздумывая ни секунды. Спустя четыре месяца артист вернул деньги.

«Я узнал, что ему они нужны были для сложной операции на сердце. В знак благодарности он мне подарил уникальные шахматы», – вспоминает Сафронов в беседе с сайтом prozvezd.info.

Напомним, у исполнителя хита «Небоскребы» осталась жена, четверо детей и двое внуков. Как сообщал портал Teleprogramma.pro, семье Токарев оставил внушительное наследство. За годы творческой деятельности он успел приобрести квартиру на Котельнической набережной, апартаменты в Ялте, яхту и дом в Америке, в котором сейчас проживают его родные.

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Вилли ТокаревНикас СафроновСмерть Вилли ТокареваУмер Вилли Токарев

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Сафронов вспомнил о болезни скончавшегося Вилли Токарева
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