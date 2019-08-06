«Невыносимо больно»: Галкин и Орлова скорбят по ушедшей из жизни Вербер

Бизнесвумен скончалась в Италии на 62-м году жизни.

Супруг Примадонны отечественной эстрады — шоумен Максим Галкин — одним из первых отреагировал на известие о кончине Аллы Верберг. По поступившей информации, фэшн-директор ЦУМа скончалась в Италии.

Возлюбленный Аллы Борисовны до сих пор не может поверить в случившееся. Телеведущий выражает искренние соболезнования близким и семье покойной. Примечательно, что только в мае Вербер отпраздновала свое 61-летие. Женщина скончалась спустя два месяца после дня рождения.

«В это невозможно поверить — не стало Аллы Вербер!! Светлая память. Очень была достойным человеком. Соболезнования родным и близким!» — отметил Галкин на личной страничке в Instagram.

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Не осталась в стороне от произошедшего и украинская исполнительница Лолита Милявская, которая также была знакома с бизнесвумен.

«Нет!!! Как?! Нет слов… Очень больно», — вторит супругу Аллы Борисовны певица.

Скорбит по ушедшей из жизни Аллы Вербер и экс-солистка группы «Блестящие» Ольга Орлова.

«Алла!! Моя мудрая и невероятная… Невыносимо больно», — добавила певица.

Ведущий программы «Модный приговор» на Первом канале Александр Васильев признался: Вербер всегда была как «женщина-праздник». Он запомнил ее отзывчивым, добрым и талантливым человеком.

«Мир моды будет носить траур… Ее потрясающая энергия наполняла нас всех. Это очень неожиданный конец для очень жизнелюбивой женщины», — дополнил слова Максима Галкина историк моды.

Ранее сообщалось, что Аллу Вербер доставили в одну из клиник курортного городка Форте-деи-Марми в Италии. Однако, несмотря на все старания врачей, жизнь пациентки так и не удалось спасти. Согласно поступившей информации, медики зафиксировали у нее анафилактический шок, который впоследствии спровоцировал отказ органов и обширный инфаркт.