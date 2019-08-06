Секретарь Вилли Токарева опровергла дату похорон артиста

Исполнитель всенародно любимых хитов «Мы в жизни встретились» и «Небоскребы» Вилли Токарев скончался в воскресенье, 4 августа, на 85-м году жизни. Ранее народный артист Николай Тамразов рассказал, ссылаясь на слова родственников исполнителя, что в последний путь его проводят 7 августа.

Оказалось, что эти сведения не соответствуют действительности. Об этом сообщила секретарь Токарева Инна Вадимовна, с которой связался портал Teleprogramma.pro.

«Информация о том, что похороны состоятся 7 августа, в настоящее время не соответствует действительности. Всю информацию мы сообщим сегодня, во вторник, но поздно вечером», – уточнила представитель певца.

Об уходе из жизни Вилли Токарева скорбят родные, многочисленные поклонники, а также звезды отечественного шоу-бизнеса. Так, Владимир Винокур опубликовал в Instagram совместный снимок с артистом и Юрием Никулиным, отметив, что знаменитый актер тоже любил Токарева.

А Никита Джигурда вспомнил, как выступал вместе с исполнителем перед заключенными в тюрьме.