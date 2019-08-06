Винокур побывал в годовщину смерти матери на ее могиле

Юморист и певец Владимир Винокур в Instagram опубликовал снимок, который был сделан на могиле его матери. Анна Юльевна Винокур ушла из жизни в возрасте 96 лет ровно год назад – 6 августа 2018 года.

«Прошел год, как ушла из жизни моя матушка. Моя королева Анна. Люблю, скучаю, помню», — сказал юморист.

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Отметим, что на протяжении долгих лет Анна Юльевна преподавала русский язык и литературу в школе. Добавим, что вся могила женщины усыпана цветами даже спустя год после ее смерти. Кстати, многие звезды шоу-бизнеса выразили в комментариях слова поддержки Винокуру, который был без ума от своей мамы и которую очень ценил. Он очень тяжело переживал ее смерть, несмотря на то, что в последнее время женщина болела.

Ранее Винокур выкладывал в соцсети снимок, на котором была запечатлена его мать за несколько месяцев до смерти и очень близкий друг Винокура Иосиф Кобзон. Тогда он рассказывал, что женщина была в гостях у певца. Кстати, народный артист ушел из жизни меньше чем через месяц после смерти матери Винокура. Он скончался 30 августа 2018 года.