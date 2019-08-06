Актриса Мария Порошина впервые рассказала о своем сыне Андрее, который родился в январе 2019 года. Кто отец мальчика — загадка. Звезда в пятый раз стала мамой. Причем ранее у нее рождались исключительно дочери.

Как заметила актриса, ее сын постоянно улыбается. Он очень позитивный ребенок. По ее словам, Андрей – ангел, который находится в начале своего жизненного пути. Она добавила, что любуется сыном, а тот смотрит на нее преданными глазами. С ребенком, которому нет еще и года, у матери абсолютное доверие. При этом звезда чувствует большую ответственность за малыша.

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Актриса заявила, что вообще-то появление своего сына она в какой-то мере отрепетировала в кино. В комедийном сериале «Родители», который снимает режиссер Александр Жигалкин, у ее героини три разновозрастных сына. Она успела получить большой опыт общения с мальчиками на съемочной площадке.

Актриса добавила, что раньше не была готова к рождению сына, но именно съемки спровоцировали появление в ее семье пацана. Кстати, Порошина была уверена, что у нее снова родится дочь, но судьба неожиданно сделала ей подарок, сообщает портал «7 дней».