Валентина Шарыкина рассказала о помощи Андрея Миронова

Много лет назад, во время учебы в институте имени Щукина, он по-дружески опекал начинающую актрису.

Актриса Валентина Шарыкина стала гостьей программы «Судьба человека» на канале «Россия-1». В студии у Бориса Корчевникова она рассказала о взаимоотношениях с известным актером Андреем Мироновым, который учился с ней вместе на одном курсе в училище имени Щукина.

По словам Шарыкиной, она никогда не была влюблена в Андрея Миронова — в отличие от большинства других девушек. «У нас были простые отношения. Я приехала из Иркутска. Ходила в бабушкиных стоптанных туфлях и маминой старой кофте. Они же все были москвичами. В красивых нарядах. Я была очень скромной, и Миронов просто не обращал на меня внимания. Я его вообще стеснялась. У меня не было шансов», — заметила звезда.

Как отметила Шарыкина, Андрей Миронов сыграл важную роль в ее судьбе. Дело в том, что она очень плохо училась и он, как староста группы, взялся ее подтянуть по некоторым предметам. «Он меня, конечно, многому научил. Придумал сценку, где дамочка не выговаривала букву л. Благодаря этому я сдала важный экзамен на втором курсе. Скажу, что у Андрея был очень большой выбор девушек. Он дружил с другими замечательными актрисами», — заметила она.

Как сказала Шарыкина, именно благодаря Миронову она попала в Театр сатиры. У актера заболела партнерша, которую она с блеском заменила, и ее взяли в театр, ему она отдала огромное количество лет своей жизни.