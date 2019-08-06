«Лучшая сваха мира» не стала бы сводить Гарри с Меган

Глава агентства знакомств Aprey Introduction Лара Эспри сама хотела подобрать пару для внука королевы, но ее опередили.

Лара Эспри, являющаяся главой агентства знакомств Aprey Introduction, уже давно снискала себе титул «лучшей свахи мира». Следует добавить, что еще и самой дорогой.

Ее компания обещает, что любому подберет идеальную пару, при условии, если жаждущий получить стрелу купидона выложит кругленькую сумму в 9 тысяч фунтов стерлингов (около 11 тысяч долларов).

Эспри заявила, что не стала бы сводить принца Гарри с Меган Маркл, будь внук королевы ее клиентом. «Звездная сваха» призналась, что раскидывала сети, чтобы заполучить в свою копилку венценосного холостяка, но ее опередили.

«У нас были общие друзья и у меня было множество партий для него, но кто-то успел раньше», — посетовала Эспри.

В своем интервью после помолвки в ноябре 2018 года Гарри и Меган отказались раскрывать своего «купидона», но, по слухам, им стала дизайнер Миша Нону, которая устроила им «свидание вслепую».

Хотя Лара не отрицает, что Меган и Гарри подходят друг другу, она призналась, что сама бы не стала их сводить.

«Я вряд ли бы остановила выбор на ней, но это еще раз доказывает, что искра может загореться там, где не ожидаешь. Если бы я встретила ее до, то поняла бы, что они составят прекрасную пару», — цитирует сваху The Sun.