Дом Меган Маркл выставлен на продажу в Лос-Анджелесе за 1,8 млн долларов

Герцогиня Сассекская жила в стильном особняке недалеко от Голливуда, когда была замужем за продюсером Тревором Энгельсоном.

Особняк Меган Маркл выставлен на продажу за 1,8 миллиона долларов. Он придется по душе любителям колониального стиля, у которых достаточно средств в кошельке.

Дом расположен в парке Хэнкок. В описании «лота» отмечается, что в нем имеется три ванных комнаты и открытая планировка, а общая площадь элитной недвижимости — более 600 квадратных метров.

Гостиная может «похвастаться» камином, а на кухне, кроме всего необходимого для приготовления изысканных блюд, есть уютный уголок, где можно выпить утренний кофе.

Впрочем, позавтракать можно и на свежем воздухе — имеется выход в сад со специальной площадкой со столиком и стульями.

Герцогиня Сассекская жила в доме с бывшим мужем, продюсером Тревором Энгельсоном, с 2011 по 2013 год, пока не уехала в Канаду на съемки «Форс-мажоров». Долгая разлука и стала причиной развода четы.

Сейчас Меган живет в виндзорском поместье Фрогмор вместе с супругом, принцем Гарри, и их сыном.