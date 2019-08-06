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Анна Нахапетова почтила память матери Веры Глаголевой

Галина Белоцерковская скончалась в 2010 году.

Анна Нахапетова почтила память матери Веры Глаголевой
Анна Нахапетова почтила память бабушки/globallookpress.com

Балерина Анна Нахапетова в Instagram почтила память своей бабушки Галины Белоцерковской. Женщина скончалась в 2010 году. Она мать известной актрисы Веры Глаголевой, которая также уже ушла из жизни.

«Аномально жаркое лето 2010 года, смог над Москвой, больница, реанимация и звонок в четыре утра: «Вашей бабушки больше нет…» 9 лет назад. Уже девять…» — написала Анна Нахапетова.

Отметим, что мать Веры Глаголевой долгие годы трудилась учительницей младших классов. Затем она стала заместителем директора Московского дворца пионеров на Воробьевых горах. Похоронили женщину на Востряковском еврейском кладбище рядом с ее матерью.

Добавим, что замечательная актриса Вера Глаголева пережила свою мать всего на семь лет. Она ушла из жизни в 2017 году. Звезде диагностировали рак желудка. Актриса и режиссер на протяжении нескольких лет боролась со смертельной болезнью, но не смогла ее победить.

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Анна НахапетоваВера ГлаголеваГалина Белоцерковская

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Анна Нахапетова почтила память матери Веры Глаголевой
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