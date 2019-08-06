С Маргариты Суханкиной требуют 12 млн рублей за песни группы «Мираж»

Композитор Андрей Литягин утверждает, что исполнительница перестала платить ему авторские гонорары и потому накопилась крупная сумма.

С Маргариты Суханкиной требуют крупную сумму денег. Певицу обвиняют в невыплате гонораров автору композиций.

Свои претензии высказал Андрей Литягин, именно им были написаны песни, которые исполняет группа «Мираж». В свое время со сцены эти композиции пела и Маргарита Суханкина, чем снискала себе славу.

Три года назад певица покинула коллектив, но продолжила выступать с песнями Андрея Литягина. При этом Суханкина не выплачивает сумму, о которой они договорились с партнером. Платеж был осуществлен только раз – за полугодие певица перечислила только 2,5 миллиона рублей.

Особенно автора возмутил тот факт, что в одном из интервью артистка уверяла, будто единственная имеет право петь данные песни. Хотя «Мираж» в своем оригинальном составе — с солисткой Екатериной Болдышевой и гитаристом Алексеем Горбашовым — гастролирует с теми же произведениями.

Литягин решил действовать в правовом поле. Он уверяет, что фактически нет ни одного документа, который бы подтверждал передачу Суханкиной прав на песни, а вот факт несоблюдения финансовых договоренностей с ее стороны имеется.

«Когда она уходила из «Миража», договорились об определенных суммах с ее менеджментом. Подписали документы. Деньги пришли один раз, и потом тишина. За два с половиной года накопилось более 12 миллионов рублей долга», — комментирует «СтарХиту» Литягин.

Попытки возбудить уголовное дело ни к чему не привели, так что автор решил отправиться в арбитражный суд, пишет сайт Dni.ru.