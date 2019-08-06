В Сети появились снимки подросших двойняшек Виталия Калоева

В 2002 году мужчина потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером.

На страничке в Instagram информационного портала «Новости Осетии» появились снимки Виталия Калоева с его подросшими двойняшками. Мужчина стал известен всей стране после трагедии над Боденским озером в 2002 году. Тогда в авиакатастрофе погибли его жена и двое детей. Чуть позже мужчина убил авиадиспетчера, который был виновен в происшествии. Он отбывал срок в колонии, но вышел раньше срока за примерное поведение.

Долгие годы Виталий Калоев не заводил семью. В прошлом году стало известно, что он стал отцом двойняшек. Супруга по имени Ирина, которая младше него на двадцать лет, родила ему дочь Софью и сына Максима.

Отметим, что многие пользователи оставили под снимками восторженные комментарии. Они рады, что у мужчины наладилась личная жизнь. Пользователи пожелали благополучия семье Виталия Калоева, который много лет назад пережил страшную трагедию.

Отметим, что в 2018 году вышел фильм «Непрощенный», где главную роль сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. В основу сюжета легла история Виталия Калоева.