НОВОСТИ

В Сети появились снимки подросших двойняшек Виталия Калоева

В 2002 году мужчина потерял семью в авиакатастрофе над Боденским озером.

В Сети появились снимки подросших двойняшек Виталия Калоева
У Виталия Калоева родились двойняшки/instagram.com/region15.info

На страничке в Instagram информационного портала «Новости Осетии» появились снимки Виталия Калоева с его подросшими двойняшками. Мужчина стал известен всей стране после трагедии над Боденским озером в 2002 году. Тогда в авиакатастрофе погибли его жена и двое детей. Чуть позже мужчина убил авиадиспетчера, который был виновен в происшествии. Он отбывал срок в колонии, но вышел раньше срока за примерное поведение.

Долгие годы Виталий Калоев не заводил семью. В прошлом году стало известно, что он стал отцом двойняшек. Супруга по имени Ирина, которая младше него на двадцать лет, родила ему дочь Софью и сына Максима.

Отметим, что многие пользователи оставили под снимками восторженные комментарии. Они рады, что у мужчины наладилась личная жизнь. Пользователи пожелали благополучия семье Виталия Калоева, который много лет назад пережил страшную трагедию.

Отметим, что в 2018 году вышел фильм «Непрощенный», где главную роль сыграл актер и телеведущий Дмитрий Нагиев. В основу сюжета легла история Виталия Калоева.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Боденское озероВиталий КалоевДмитрий НагиевФильм "Непрощенный"

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
В Сети появились снимки подросших двойняшек Виталия Калоева
Интересно?
Поделись с друзьями: