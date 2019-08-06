Дана Борисова раскрыла любопытные факты из жизни

Телеведущая Дана Борисова поделилась подробностями личной жизни. Скоро звезда начинает трудиться на одном из телеканалов. В «сторис» Instagram она пообщалась со своими поклонниками.

По словам Борисовой, программа, в которой она скоро примет участие, связана с зависимостями. «Типа расследований», — отметила популярная ведущая, которая сама долгое время боролась с алкогольной и наркотической зависимостью. Также она заявила, что на новой работе назначили планерку, поэтому в самое ближайшее время она улетает из Ялты, где отдыхает, в Москву.

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Ответила звезда и еще на некоторые вопросы своих подписчиков. Она сказала, что до сих пор верит в любовь, но любовь в последние годы не верит в нее, поэтому любимого у нее нет. «Я давно не испытывала любовь женщины к мужчине», — сказала звезда.

Объяснила она и происхождение своего имени: «Это чешское имя. Родственники папы оттуда». Звезда отметила, что старается каждую свободную минуту проводить с дочерью, но, как она считает, тут главное не надоесть излишним вниманием.

Поделилась Борисова и другими фактами из жизни. Так, из цветов она предпочитает розы. В данный момент у телеведущей нет ипотеки, но есть кредитные карты. Если ей когда-нибудь посчастливится еще раз стать мамой, то она бы хотела родить еще одну девочку. Также Дана Борисова любит посещать караоке, но делает это только на трезвую голову. Будущий избранник, пояснила Дана, должен быть умным и любить ее. От депрессии она избавляется с помощью спорта и веры. Борисова боится летать на самолетах, но при этом во время полетов обходится без спиртного.