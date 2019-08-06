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Дарья Повереннова пожаловалась на «жуткий холод» и переработки на съемках

Артистка показала закулисье съемок фильма «Бодибилдер».

Дарья Повереннова пожаловалась на «жуткий холод» и переработки на съемках
Дарья Повереннова/instagram.com/dpoverennova/

Актриса снимается в картине режиссера Андрея Грачева «Бодибилдер». Партнером Дарьи стал актер Михаил Горевой, которого, по признанию самой Поверенновой, она называет Мишаней, «несмотря на всю его лютость». На своей странице в Instagram Повереннова опубликовала видео о закулисье съемок, которые проходят в центре Москвы.

«Понимаю! Вам интересно подглядеть за творческим процессом съемок или репетиций. Поэтому вы просите посты на эту тему. Мне редко приходит в голову снимать фото или видео съемочного процесса. Если только кто-то со стороны добровольно это делает. В данном случае продюсер фильма «Бодибилдер» оказалась закадровым оператором».
В ролике показано, что происходит, когда останавливают съемку. Как общаются актеры, где стоит камера, какие реплики дает режиссер.

Кроме того, в комментарии Дарья дала отповедь журналистам, которые постоянно задают «набивший оскомину» вопрос о смешных случаях, происходивших на съемках.

«Вот не было их! Случаи жуткого холода, бесконечного ожидания, травм, переработок до 16 часов, ночных смен помню! А смешные случаи не помню», — заявила актриса. Отметим, в фильме «Бодибилдер», который выйдет на экраны в 2020 году, также снимались Денис Семенихин, Владимир Епифанцев, Сергей Чонишвили, Виктория Полторак.

В творческой копилке Дарьи Поверенновой больше шестидесяти картин, все они разноплановые и достаточно успешные. Главный скачок в ее карьере произошел в 2000 году, когда актриса сыграла в известном сериале «День рождения Буржуя».

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Тэги:

Виктория ПолторакВладимир ЕпифанцевДарья ПоверенноваДенис СеменихинМихаил ГоревойСергей Чонишвили

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Дарья Повереннова пожаловалась на «жуткий холод» и переработки на съемках
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