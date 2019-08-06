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Юлия Проскурякова уехала отдыхать в Абхазию без Игоря Николаева

Певица впечатлилась, увидев Молочный водопад.

Юлия Проскурякова уехала отдыхать в Абхазию без Игоря Николаева
Юлия Проскурякова/instagram.com/uliaveronika/

Есть такие любящие пары и супруги, которым нужно время, чтобы отдохнуть друг от друга. Игорь Николаев и Юлия Проскурякова провели немало чудесных дней вместе, отдыхая в Юрмале с 3-летней дочерью Вероникой, однако под конец лета Юлия решила разделить отпуск с большой компанией друзей и подруг.

Сначала Проскурякова отправилась с ними в Сочи, а теперь публикует в Сети яркие фото из Абхазии. На снимках певицу можно увидеть на фоне достопримечательностей, она проводит время у озера и горных рек.

«Абхазия… Прекрасная, гостеприимная страна в которой все красиво и очень вкусно!
Мы побывали на озере Рица, съездили на дачу И.В. Сталина, увидели Молочный водопад, побывали на форелевом хозяйстве и, конечно, съели невероятно вкусную форель, попробовали местный лимонад и настоящее домашнее абхазское вино, которое пахнет виноградом! Это кайф!» — написала в Instagram путешественница.

Судя по Instagram, в это время Игорь Николаев присматривает за дочкой на даче в Подмосковье.

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Тэги:

дача И.В. СталинаИгорь НиколаевЮлия Проскурякова

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Юлия Проскурякова уехала отдыхать в Абхазию без Игоря Николаева
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