НОВОСТИ

Надя Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым

Много лет назад популярный певец помог молодой исполнительнице.

Надя Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым
Надя Ручка очень благодарна Серову/globallookpress.com

Певица Надя Ручка, которая стала широко известна публике по работе в группе «Блестящие», стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она ответила на слухи о романе с певцом и композитором Александром Серовым.

Александр Серов. Фото
Серов помогал в Москве Наде Ручке/globallookpress.com

По словам Нади Ручки, они действительно в прекрасных отношениях с Серовым, но любовниками никогда не были. Когда-то он очень помог молодой исполнительнице. Как сказала звезда, однажды в ее родной город Никополь с гастролями приехал Александр Серов. Он столкнулся случайно с Ручкой и ее мамой. В те годы она занималась балетом. Он пригласил ее в Москву, где она должна была сняться в его клипе. Музыкант оставил свой телефон родителям Нади Ручки.

«Серов, когда меня увидел, сказал, что я как две капли воды похожа на актрису Орнеллу Мути. Конечно, его приглашение в Москву было лестно для меня. К тому же я с пяти лет занималась балетом, так что определенные навыки у меня были. Потом я поехала в Москву и снялась в его ролике», — рассказала она.

Спустя какое-то время Надя Ручка приняла решение поступать в МИМЭО – Московский институт мировой экономики и международных отношений. Александр Серов об этом узнал и оплатил девушке первый семестр обучения. «Мы потом долго не виделись, но однажды встретились в гостинице «Россия». Я была ему очень благодарна, что он помог мне на первых порах в столице», — рассказала певица.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Александр СеровАлла ДовлатоваНадя РучкаНикополь

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Надя Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым
Интересно?
Поделись с друзьями: