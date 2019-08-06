Надя Ручка ответила на слухи о романе с Александром Серовым

Певица Надя Ручка, которая стала широко известна публике по работе в группе «Блестящие», стала гостьей «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио». В студии она ответила на слухи о романе с певцом и композитором Александром Серовым.

По словам Нади Ручки, они действительно в прекрасных отношениях с Серовым, но любовниками никогда не были. Когда-то он очень помог молодой исполнительнице. Как сказала звезда, однажды в ее родной город Никополь с гастролями приехал Александр Серов. Он столкнулся случайно с Ручкой и ее мамой. В те годы она занималась балетом. Он пригласил ее в Москву, где она должна была сняться в его клипе. Музыкант оставил свой телефон родителям Нади Ручки.

«Серов, когда меня увидел, сказал, что я как две капли воды похожа на актрису Орнеллу Мути. Конечно, его приглашение в Москву было лестно для меня. К тому же я с пяти лет занималась балетом, так что определенные навыки у меня были. Потом я поехала в Москву и снялась в его ролике», — рассказала она.

Спустя какое-то время Надя Ручка приняла решение поступать в МИМЭО – Московский институт мировой экономики и международных отношений. Александр Серов об этом узнал и оплатил девушке первый семестр обучения. «Мы потом долго не виделись, но однажды встретились в гостинице «Россия». Я была ему очень благодарна, что он помог мне на первых порах в столице», — рассказала певица.