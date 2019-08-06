Лолита высказалась о лопнувшем костюме Дженнифер Лопес

Как сообщал портал Teleprogramma.pro накануне, во время своего московского концерта у Дженнифер Лопес лопнул костюм. В Сети начали обсуждать эту новость, называя произошедшее казусом. Однако, Лолита Милявская с этим утверждением не согласна.

В беседе с журналистом «Московского комсомольца» артистка отметила, что перед любым выступлением все тщательно проверяется. Организаторы продумывают до мелочей каждую деталь: от наряда до техники исполнения.

Откровенные наряды есть и в гардеробе Лолиты. И даже на таких платьях замок страхуется внутренними молниями. Потому звезда считает, что на выступлении Джей Ло все было просчитано.

«Думаю, тут ничего незапланированного не было», — отметила певица.