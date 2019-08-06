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Лолита высказалась о лопнувшем костюме Дженнифер Лопес

Мировая знаменитость выступила в Москве 4 августа.

Лолита высказалась о лопнувшем костюме Дженнифер Лопес
ЛОЛИТА МИЛЯВСКАЯ. ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM

Как сообщал портал Teleprogramma.pro накануне, во время своего московского концерта у Дженнифер Лопес лопнул костюм. В Сети начали обсуждать эту новость, называя произошедшее казусом. Однако, Лолита Милявская с этим утверждением не согласна.

В беседе с журналистом «Московского комсомольца» артистка отметила, что перед любым выступлением все тщательно проверяется. Организаторы продумывают до мелочей каждую деталь: от наряда до техники исполнения.

Лопнувший костюм Дженнифер Лопес на концерте в Москве. Фото
В время исполнения очереднго номера лямка комбинезона Джей Ло треснула в одно мгновение. Фото: кр.ru

Откровенные наряды есть и в гардеробе Лолиты. И даже на таких платьях замок страхуется внутренними молниями. Потому звезда считает, что на выступлении Джей Ло все было просчитано.

«Думаю, тут ничего незапланированного не было», — отметила певица.

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Лолита высказалась о лопнувшем костюме Дженнифер Лопес
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