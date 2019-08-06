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Надя Ручка объяснила, почему ушла из «Блестящих»

Певица заявила, что устала от работы в музыкальном коллективе.

Надя Ручка объяснила, почему ушла из «Блестящих»
Надя Ручка не завидует "Блестящим"/globallookpress.com

Певица Надя Ручка, которая на протяжении тринадцати лет работала в группе «Блестящие», рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», почему приняла решение покинуть музыкальный коллектив. По ее словам, в 2017 году она забеременела, что стало основной причиной ухода из популярной группы. Кроме того, она сильно устала.

Надя Ручка. Фото
Надя Ручка планирует вернуться на сцену/globallookpress.com

«Я дико устала за эти тринадцать лет. Спала в метро. Засыпала буквально на ходу. Кроме того, я с головой ушла в материнство. Сейчас все мои мысли о ребенке. Не могу взять и все бросить, сорвавшись по каким-то своим делам», — рассказала певица, сыну которой Льву скоро исполнится уже два года.

Алла Довлатова напомнила Ручке, что ее бывшие коллеги по группе «Блестящие» сделали прекрасные карьеры, когда ушли в сольное плавание. В качестве примеров она привела Юлию Ковальчук, Анну Семенович, Жанну Фриске, а также Ольгу Орлову, которая смогла себя реализовать на телевидении, став ведущей популярного шоу «Дом-2».

По словам Нади Ручки, бывшим коллегам она совсем не завидует. В то же время в ближайшее время она планирует вернуться на большую сцену. Сейчас она начала работать над новыми песнями.

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"Вечернее шоу с Аллой Довлатовой"Алла ДовлатоваГруппа "Блестящие"Жанна ФрискеНадя Ручка

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Надя Ручка объяснила, почему ушла из «Блестящих»
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