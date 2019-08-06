Надя Ручка объяснила, почему ушла из «Блестящих»

Певица Надя Ручка, которая на протяжении тринадцати лет работала в группе «Блестящие», рассказала в эфире «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» на «Русском радио», почему приняла решение покинуть музыкальный коллектив. По ее словам, в 2017 году она забеременела, что стало основной причиной ухода из популярной группы. Кроме того, она сильно устала.

«Я дико устала за эти тринадцать лет. Спала в метро. Засыпала буквально на ходу. Кроме того, я с головой ушла в материнство. Сейчас все мои мысли о ребенке. Не могу взять и все бросить, сорвавшись по каким-то своим делам», — рассказала певица, сыну которой Льву скоро исполнится уже два года.

Алла Довлатова напомнила Ручке, что ее бывшие коллеги по группе «Блестящие» сделали прекрасные карьеры, когда ушли в сольное плавание. В качестве примеров она привела Юлию Ковальчук, Анну Семенович, Жанну Фриске, а также Ольгу Орлову, которая смогла себя реализовать на телевидении, став ведущей популярного шоу «Дом-2».

По словам Нади Ручки, бывшим коллегам она совсем не завидует. В то же время в ближайшее время она планирует вернуться на большую сцену. Сейчас она начала работать над новыми песнями.