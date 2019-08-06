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Двойной шпагат: Волочкова в Греции нашла участницу для своего шоу

Артистка считает, что теперь она будет собирать маленьких звездочек по всей стране.

Двойной шпагат: Волочкова в Греции нашла участницу для своего шоу
АНАСТАСИЯ ВОЛОЧКОВА (ФОТО: GLOBALLOOKPRESS.COM)

Как известно, шоу Анастасии Волочковой «Балерина в зазеркалье цирка», к которому она тщательно и не без травм готовилась, прошло на ура. Артистка очень радовалась успеху маленьких участниц шоу.

А на отдыхе в Греции Анастасия познакомилась с еще одной юной балериной Таей, которую решила пригласить в свою программу.

«И даже в Греции я нахожу участниц моего спектакля «Балерина в зазеркалье цирка»», — пишет Волочкова в подписи к ролику, на котором Тая демонстрирует свои навыки. По словам артистки, она теперь будет собирать маленьких артисток по всей стране.

А в следующей публикации на своей ленте в Instagram Анастасия и Тая вместе сели на шпагат.

«А вы говорите… Главное, дети меня любят!» — заявила Анастасия Волочкова.

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Двойной шпагат: Волочкова в Греции нашла участницу для своего шоу
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