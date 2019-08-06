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Австралийская актриса спародировала Шейк на обложке португальского Vogue

Результат настолько понравился редакции, что они оставили обе полосы.

Австралийская актриса спародировала Шейк на обложке португальского Vogue
Ирина Шейк. ФОТО: INSTAGRAM.COM/IRINASHAYK/

Неожиданное продолжение получила съемка августовского номера глянцевого журнала Vogue. Изначально ее «лицом» стала российская супермодель Ирина Шейк. Однако ее образ решила спародировать известная австралийская актриса Селеста Барбер, которая «специализируется» и получили огромную популярность как раз благодаря пародиям на мировых знаменитостей.

«Селеста Барбер приняла наш вызов и воссоздал обложку Ирины Шейк. Конечный результат был настолько хорош, что она заслуживала своего издания. Две обложки, одна и та же тема и много юмора. В конце концов, это все дело вкуса. Или нет. Вам решать», — пишут редакторы в Instagram издания.

Издатели также сообщили, что номер с двойной обложкой поступит в продажу 7 августа.

Напомним, Ирина Шейк весьма охотно и с юмором относится ко всякого рода интерпретацией модных тенденций в СМИ. Например, недавно она подразнила фанатов отрывком из промо-фильма Moschino, снятого в духе популярного сериала 1980-х «Династия».

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Австралийская актриса спародировала Шейк на обложке португальского Vogue
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