Австралийская актриса спародировала Шейк на обложке португальского Vogue

Неожиданное продолжение получила съемка августовского номера глянцевого журнала Vogue. Изначально ее «лицом» стала российская супермодель Ирина Шейк. Однако ее образ решила спародировать известная австралийская актриса Селеста Барбер, которая «специализируется» и получили огромную популярность как раз благодаря пародиям на мировых знаменитостей.

«Селеста Барбер приняла наш вызов и воссоздал обложку Ирины Шейк. Конечный результат был настолько хорош, что она заслуживала своего издания. Две обложки, одна и та же тема и много юмора. В конце концов, это все дело вкуса. Или нет. Вам решать», — пишут редакторы в Instagram издания.

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Издатели также сообщили, что номер с двойной обложкой поступит в продажу 7 августа.

Напомним, Ирина Шейк весьма охотно и с юмором относится ко всякого рода интерпретацией модных тенденций в СМИ. Например, недавно она подразнила фанатов отрывком из промо-фильма Moschino, снятого в духе популярного сериала 1980-х «Династия».