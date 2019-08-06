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«Все попробовать»: Бледанс поделилась снимком в костюм БДСМ

Актриса продемонстрировала образ своей героини из спектакля.

«Все попробовать»: Бледанс поделилась снимком в костюм БДСМ
Эвелина Бледанс. GLOBALLOOKPRESS.COM

Эвелина Бледанс в очередной раз удивила своих фанатов неожиданным снимком. На этот раз актриса примерила костюм БДСМ и сделала селфи с черной плеткой в руках. Впрочем, своих разволновавшихся по этому поводу поклонников звезда успокоила в подписи к неоднозначной фотографии.

«Моя героиня Эва, из спектакля «Любовь по-итальянски» меняет образы как перчатки. Женщина должна попробовать все или только классика?», — поинтересовалась у фанатов актриса.

Подписчики признались, что хотя и не смотрели эту постановку с участием актрисы, но теперь точно постараются сходить в театр. Некоторые отмчали, что несмотря на ошеломительную популярность Эвелины в 90-е, она до сих пор молода, зажигательна и красива.

«Сексуальная, вы настоящая женщина, добрая мама, артистка, певица, спортсменка, комсомолка и красавица нереальная», — признается фанатка.

Напомним, не так давно Бледанс удивила поклонников другим своих громким заявлением. Она призналась, что вышла бы замуж за Филиппа Киркорова.

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актрисаБДСМрольспектакльЭвелиа Бледанс

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«Все попробовать»: Бледанс поделилась снимком в костюм БДСМ
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