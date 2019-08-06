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«Краснею, когда хвалят»: Ковальчук откровенно рассказала о себе

Певица поделилась несколькими интересными фактами о себе.

«Краснею, когда хвалят»: Ковальчук откровенно рассказала о себе
ЮЛИЯ КОВАЛЬЧУК/INSTAGRAM.COM/JULIAKOVALCHUK/

Так делают многие звезды в Instagram: дозировано, в нескольких постах с некоторой периодичностью рассказывают по десятку другому интересных фактов о себе. Теперь к этой компании откровенничающих присоединилась и Юлия Ковальчук.

Певица, в частности, призналась, что готова на год отказаться Instagram, но не от секса. В детстве мечтала быть артисткой и патологоанатомом, ее идеальный день – это день с семьей, а вдохновение – это любовь. При этом самый большой кайф звезда получает от знания, что все ее близкие здоровы.

«Я краснею когда меня хвалят. Если бы мне предложили уехать на три недели на необитаемый остров с тремя вещами, я бы взяла с собой, нож, блок спичек, и воду. Любимое место на земле – дом», — пишет Юлия.

Кроме того, певица призналась, что иногда ей снится, что она мужчина. А первые детские воспоминания, которые запомнились, «датируются» примерно двумя годами. Тогда маме маленькой Юли никто не уступал место в автобусе. Тогда на руки девочку предложил взять мужчина. И Юля, не капризничая, пошла.

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Instagramинтересные фактыпевицаЮлия Ковальчук

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«Краснею, когда хвалят»: Ковальчук откровенно рассказала о себе
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