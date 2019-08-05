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Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин

Композитору был 81 год.

Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
Сергей Березин. Фото: кадр из программы.

5 августа стало известно о смерти Сергея Березина, худрука и основателя популярного в советское время ВИА «Пламя». Как отмечает Гелена Дофман, директор ансамбля, композитор в последние годы сильно болел. Ему был 81 год.

Руководитель группы отметила, что на сегодняшний день пока неизвестны дата и место прощания с автором многочисленных хитов, которые исполняются и по сей день, пишет ТАСС. По словам Ларисы Рубальской, Березин был удивительным, порядочным и благородным человеком. Об этом коллега композитора написала в своем Instagram.

Напомним, сочиненные им композиции вошли в репертуар Иосифа Кобзона, Льва Лещенко, Филиппа Киркорова, Михаила Шуфутинского.

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Умер автор песни «Снег кружится» Сергей Березин
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