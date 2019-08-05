«Мой хулиган»: Валентин Юдашкин показал годовалого внука Аркадия

Модельер Валентин Юдашкин продолжает умилять своих подписчиков в Instagram фотографиями любимого внука Аркаши.

На основе портретов этих Юдашкиных можно игру создавать: найди два отличия. Если очень постараться, то действительно, только два и можно обнаружить. Младшенький – светленький, Юдашкин постарше – пока темноволос. И еще возраст разный. Одному годик, а второму 55. Знаменитый дед обожает младшего внука и гордится сходством.

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Посты у эксперта моды в Instagram обычно короткие, мужские. Но про них невозможно сказать, что сухие. Вот и в этот раз модельер просто написал: «Мой хулиган!». Казалось бы, всего-то два слова, но сколько в них гордости!

Кстати, Аркаша – это уже второй внук Юдашкина. Не меньшая гордость деда – внучок Толенька, которому сейчас почти три года. Он больше похож на супругу российского Пьера-Кардена Галину.