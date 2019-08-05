Пугачева обещала сделать Вилли Токарева рублевым миллионером

Программу «Судьба человека» на канале «Россия-1» посвятили певцу Вилли Токареву, который скончался 4 августа. Ранее он был гостем ведущего Бориса Корчевникова, где рассказывал о своей личной жизни.

Как говорил Токарев, у него был опыт небольшого сотрудничества с Примадонной отечественной эстрады Аллой Пугачевой. Когда он вернулся из Америки в Москву, то она предложила ему стать сотрудником ее команды. Естественно, что часть прибыли за концерты он должен был отдавать ей. «Алла Борисовна мне тогда сказала, что сделает меня за короткий срок рублевым миллионером. Я, конечно, всегда восхищался ее талантом. Она послушала мои песни и сказала: «Так, вот эта не советская песня. Вот это советская. Она переделывала некоторые куплеты в моих композициях, и я считал, что она все делает правильно», — делился он.

Также, по словам Токарева, Алла Пугачева могла одним щелчком пальца собрать вокруг себя толпу журналистов и телевидение. Она всегда умела притягивать к себе внимание. Правда, поработать с Примадонной Токареву так и не удалось.

«Мои хозяева в Нью-Йорке, которые меня раскручивали, были в бешенстве, когда узнали, что я собрался заключать контракт с Пугачевой. Они могли в один миг меня выгнать, и вся моя карьера пошла бы под откос. В итоге я заключил контракт не с Пугачёвой, а с Госконцертом и стал работать на них», — рассказывал Вилли Токарев.