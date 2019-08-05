Стала известна дата похорон Вилли Токарева

Умершего шансонье Вилли Токарева похоронят 7 августа — в среду. Об этом ТАСС рассказал народный артист России Николай Тамразов, сославшись на родственников покойного певца. Перед погребением должна пройти гражданская панихида, но место ее проведения пока неизвестно.

Напомним, 84-летний артист скончался от болезни. Друзья и коллеги по сцене запомнили его оптимистичным человеком с собственным ярким образом. В 70-ых он эмигрировал в США, где работал то курьером, то таксистом, затем начал петь в ресторанах. Популярность Вилли у русскоязычной публики росла, и в итоге он смог открыть в Америке собственную студию. С 90-х годов он много гастролировал по России, а с 2000-х и вовсе перебрался в Москву.

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Его хиты «Небоскребы», «Над Гудзоном», «Рыбацкая», «Мы в жизни встретились» полюбились слушателям по обе стороны океана. Даже в последние годы своей жизни, он часто выступал на сцене и участвовал в различных шоу. Его наследникам достанутся три квартиры и доходы от авторских прав на многочисленные песни.