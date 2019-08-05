Рекордная цена: звезда «Друзей» выставил на продажу пентхаус в Лос-Анджелесе

Выставив на продажу свое жилье в Лос-Анджелесе, 49-летний голливудский актер Мэтью Перри, прославившийся благодаря роли в комедийном сериале «Друзья», наделал много шума на местном рынке недвижимости. Перри запросил очень высокую сумму даже для Города Ангелов, где ничего дешевого нет по определению. На сегодняшний день предложение Перри — самое дорогое на рынке неиндивидуального жилья в Лос-Анджелесе.

Два года назад Мэтью купил эти апартаменты на верхнем этаже одного из небоскребов города за 20 миллионов долларов. За прошедшее время он серьезно вложился в реконструкцию и отделку с помощью известного американского дизайнера Скотта Джойса, превратив безликое пространство в шедевр. В интерьере немало эксклюзивной мебели, скульптурных светильников, отделки из белого мрамора, сообщает Mansion Global.

В пентхаусе Перри, из панорамных окон которого открывается захватывающий вид на Лос-Анджелес, есть четыре спальни, домашний кинотеатр и четыре просторные террасы. По словам агента актера, он решил избавиться от недвижимости, потому что редко бывает на голливудских холмах, так как большую часть времени проводит в Нью-Йорке.

Напомним, канадско-американский актер и сценарист не женат. Ровно год назад, в августе 2018 года, Перри перенес серьезную операцию по причине перфорации желудочно-кишечного тракта. Возможно, в том числе из-за этого актер решил вести более умеренный образ жизни, отказавшись от частых перелетов между городами.