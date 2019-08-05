Кейт и Уильяма похвалили за «стильное» поздравление Меган

Меган Маркл 4 августа отметила день рождения. Первым, кто поздравил ее с 38-летием, стал муж — принц Гарри, который опубликовал эмоциональный пост в Instagram.

Свои наилучшие пожелания герцогине Сассекской оставила и королева с герцогом Эдинбургским. Не остались в стороне Кейт Миддлтон с принцем Уильямом.

Их поздравление снискало одобрение подписчиков. При этом похвалы удостоились не сами строчки вполне тривиального поздравления, а выбор снимка.

Свою публикацию герцог и герцогиня Кембриджские проиллюстрировали фото, сделанным на Рождество 2018 года. На нем запечатлена вся «великолепная четверка», идущая на службу в церковь Сандгриема, а также принц Чарльз, который оказался на шаг впереди своей семьи.

Поклонники Кейт и Уильяма, учитывая слухи об их вражде с Сассексами, рассыпались в комплиментах.

«Широкий жест, молодец команда Кембриджских!», — написал один. «Именно поэтому они мои любимые члены королевской семьи, стильно!» — согласился другой.

«Вот как действуют наши королевские особы, а не просто пишут комментарии, обожаю Кембриджских», — написал третий.

«Если серьезно, то во всех королевских аккаунтах опубликованы правильные пожелания с днем рождения. Как раз то, что сама Меган не смогла для них сделать», — резюмировал еще один.