Экс-сослуживцы не оценили: принц Гарри пристрастился к педикюру

Британские таблоиды узнали о «позорной тайне» принца Гарри. Выяснилось, что бывший бравый вояка превратился в настоящего метросексуала и посещает спа-салоны. Компанию ему составляет его супруга Меган Маркл.

Герцог Сассекский регулярно делает педикюр и массаж. Заметим, что это удовольствие не из дешевых, так как салон находится не где-нибудь, а в Аскоте в пятизвездочном отеле Coworth Park. Одна ночь, проведенная там, обойдется в 500 фунтов стерлингов — это порядка 40 тысяч рублей.

больше по теме Шэрон Стоун прогулялась в розовых сланцах по Беверли-Хиллз Актриса выглядела довольной после педикюра в местном салоне.

Поэтому и спа-услуги соответствуют заданному «ценнику» — педикюр обходится Гарри в 50 фунтов стерлингов (около 4 тысяч рублей), а 80 минут массажа — 140 фунтов стерлингов или более 14 тысяч рублей.

Бывшие сослуживцы, которые помнят Гарри рубахой-парнем, который не особо следил за своим внешним видом, был не прочь пропустить стаканчик другой и покурить, посмеялись над его «позорной» тайной.

Один из них заметил, что в во время армейской службы Гарри бы поднял на смех всякого, кто бы тогда сказал ему, что он будет ходить на педикюр и массаж. «Педикюр и массаж? Он изменился!», — цитирует экс-соратника по оружию The Sun.