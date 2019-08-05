Киркоров похвастался эксклюзивным подарком от своего косметолога

Правду говорят: если хочешь угодить человеку с подарком, ориентируйся на его характер и увлечения. Именно так и поступила личный косметолог Филиппа и его подруга Этери Карапетян. Она преподнесла музыканту яркую эксклюзивную обувь.

Киркоров разместил на своей страничке в Instagram видео, на котором подписчики имеют возможность со всех сторон разглядеть пару. Семицветные летние мужские туфли радуют глаз ярко-желтым, бирюзовым, малиновым, синим, оранжевым, красным, зеленым цветами. Шедевр обувного искусства создан совместными усилиями модного дома Chanel и маркой Pharel, которая принадлежит американскому рэперу, продюсеру и дизайнеру Уильямсу Фаррелу.

«С обновкой меня! Они нереально крутые!» — подписал ролик Филипп.

Подписчики поздравили поп-короля с достойной новинкой в гардеробе.

«Красивые, летние, цветные!», «Классные!», «Как для вас сделаны!», — написали одни подписчики. «Филипп, вы не исправим!», «Ну, очень пестро», — высказались другие.

Новая пара найдет достойное место в огромной гардеробной музыканта, которая занимает площадь более 400 квадратных метров. В последнее время Киркоров сделал и немало закупок для своего гардероба, в том числе приобрел эксклюзивные модели обуви от Dolce & Gabbana.