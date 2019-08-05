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Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии

Галине Николаевне специалисты заменили коленные суставы.

Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии
Матери Валерии сделали операцию в Швейцарии/globallookpress.com

Певица Валерия отвезла свою маму на операцию в Швейцарию, где врачи поменяли 81-летней женщине коленные суставы. В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.

Валерия и Иосиф Пригожин. Фото
Валерия с мужем заботятся о Галине Перфиловой после операции./globallookpress.com

Как рассказал муж исполнительницы и ее продюсер Иосиф Пригожин, хирургическое вмешательство было неизбежно. Пожилая женщина совсем перестала двигаться. Операция прошла успешно. Галина Перфилова потихоньку восстанавливается и скоро начнет ходить.

Болезнь матери перестроила планы и маршруты Валерии. К примеру, на фестиваль «Жара» в Баку она заехала всего на один день. К сожалению, на юбилей своего давнего друга продюсера Игоря Крутого Валерия и Пригожин вообще не попали.

Как заметил звездный продюсер, Галина Перфилова проведет в одной из клиник Лозанны минимум два месяца. При этом она полна оптимизма. Шутит, что после восстановления отправится на Олимпиаду. Кстати, Пригожин заметил, что мать Валерии полна жизненных сил. Женщина пообещала продюсеру, что после восстановления снова будет вести активный образ жизни, сообщает «СтарХит».

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Тэги:

ВалерияГалина ПерфиловаИосиф ПригожинЛозаннаШвецария

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Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии
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