Валерия не отходила от кровати матери после операции в Швейцарии

Певица Валерия отвезла свою маму на операцию в Швейцарию, где врачи поменяли 81-летней женщине коленные суставы. В последнее время Галина Николаевна не могла ходить. Певица не отходила от постели матери, за здоровье которой она очень переживает.

Как рассказал муж исполнительницы и ее продюсер Иосиф Пригожин, хирургическое вмешательство было неизбежно. Пожилая женщина совсем перестала двигаться. Операция прошла успешно. Галина Перфилова потихоньку восстанавливается и скоро начнет ходить.

Болезнь матери перестроила планы и маршруты Валерии. К примеру, на фестиваль «Жара» в Баку она заехала всего на один день. К сожалению, на юбилей своего давнего друга продюсера Игоря Крутого Валерия и Пригожин вообще не попали.

Как заметил звездный продюсер, Галина Перфилова проведет в одной из клиник Лозанны минимум два месяца. При этом она полна оптимизма. Шутит, что после восстановления отправится на Олимпиаду. Кстати, Пригожин заметил, что мать Валерии полна жизненных сил. Женщина пообещала продюсеру, что после восстановления снова будет вести активный образ жизни, сообщает «СтарХит».