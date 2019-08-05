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«Все идеально»: экс-супруг Орбакайте приехал к Подольской в Турцию

Владимир Пресняков-младший успел соскучится по своей семье.

«Все идеально»: экс-супруг Орбакайте приехал к Подольской в Турцию
Наталья Подольская (Фото: Globallookpress.com)

51-летний Владимир Пресняков-младший приехал в Турцию. Музыкант не смог вынести долгой разлуки с Натальей Подольской. Возлюбленная исполнителя устроила себе уединенные каникулы в курортном городке Белек. В поездку выпускница «Фабрики звезд» отправилась с 4-летним сыном Артемием. Примечательно, что возлюбленный артистки смог выкроить время для совместного отдыха с семьей, отложив все важные дела в Москве.

«Теперь все идеально», — подписала снимок с мужем и маленьким сынишкой Подольская.

Владимир Пресняков приехал к супруге в Турцию (Фото: Instagram.com/nataliapodolskaya)

В недавнем интервью возлюбленная музыканта призналась: она очень переживает из-за того, что многие считают ее всего лишь «женой Преснякова». По словам исполнительницы, она профессионально занимается  вокалом с девяти лет. И разумеется, всегда мечтала о большой сцене. С рождением первенца — сына Артемия, Наталья Подольская стала больше внимание уделять близким. Артистка не скрывает: как и любому другому ребенку, ее мальчику необходимо чувствовать присутствие и внимание обоих родителей. Все каникулы и уикенды артистка старается проводить в кругу семьи. Даже на отдых в Турцию Подольская отправилась вместе с Артемием, а позже к ним присоединился и Пресняков.

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Владимир Пресняков-младшийКристина ОрбакайтеНаталья ПодольскаяНикита Пресняков

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«Все идеально»: экс-супруг Орбакайте приехал к Подольской в Турцию
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