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Лукерья Ильяшенко рассказала, чем ее покорил любимый мужчина

Актриса уверена, что хороший брак может быть только равноправным.

Лукерья Ильяшенко рассказала, чем ее покорил любимый мужчина
Лукерья Ильяшенко/instagram.com/lukerya/

Лукерья Ильяшенко, которая обрела известность благодаря сериалам «Сладкая жизнь» и «Налет», в начале лета отметила тридцатилетие. К этому рубежу Лукерья относится оптимистично: она развивается в актерской профессии, у нее есть любимый мужчина. Об отношениях и том, что ее держит рядом с возлюбленным Ильяшенко призналась в интервью Teleprogramma.pro.

По словам Лукерьи, у нее не было перед глазами модели идеальной семейной жизни. Отец умер, когда ей исполнилось 10 лет, у матери были отношения с другими мужчинами, но в итоге ничего стабильного не сложилось. «Моя модель – брак равноправный, не по принуждению, а по общим интересам. Это должны быть два взрослых человека, которые находятся вместе не по каким-то критериям – удобно, выгодно, социально-одобряемо, а потому что им хочется быть вместе. Как у меня в принципе и получилось», – рассказала звезда.

На вопрос, чем Лукерью покорил возлюбленный, она без сомнений ответила: «Интеллектом. Это самое главное в мужчине». По словам актрисы, страсть отходит на второй план. Важно оставаться друзьями и быть готовым в любой момент подставить плечо, не задавая вопросов. «Нужно быть готовым со своей второй половинкой пойти в разведку. А часто ведь бывают семьи, которые держатся до первой критической ситуации… Это чаще всего случается, когда брак строится на неуверенности в себе и попытках находиться к партнеру выгодной стороной», — поделилась опытом актриса.

Напомним, несколько лет Ильяшенко связывают отношения с главным редактором журнала MAXIM Александром Маленковым. Александр и Лукерья познакомились случайно, в одном из московских клубов. Говорят, что пара зарегистрировала отношения, но в одном из интервью Лукерья лишь косвенно подтвердила этот факт.

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Александр МаленковЛукерья Ильяшенкосериал «Сладкая жизнь»

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Лукерья Ильяшенко рассказала, чем ее покорил любимый мужчина
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