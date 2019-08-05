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Нюша в облегающем мини-платье прогулялась с мужем по Парижу

Спустя девять месяцев после родов исполнительнице удалось избавиться от набранных во время беременности килограммов.

Нюша в облегающем мини-платье прогулялась с мужем по Парижу
Нюша (Фото: Globallookpress.com)

28-летняя Нюша вместе с супругом Игорем Сивовым проводит августовские каникулы во Франции. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала понравившийся ей кадр, позируя с возлюбленным на фоне Эйфелевой башни. Для прогулки исполнительницы выбрала облегающее черное мини-платье с открытыми плечами, подчеркнув длину ног босоножками на шпильке.

«Особенный день, на нашей особенной планете», — подметила певица.

Спустя девять месяцев после родов Нюша смогла избавиться от лишнего веса. Ранее в общении с поклонниками знаменитость призналась: подписчики без стеснения критиковали ее фигуру, советуя взять себя в руки. Тогда исполнительница убеждала фанатов, что непременно вернется в былую форму.

«Я работаю над собой», — говорила артистка.

Помимо умеренных физических нагрузок в спортзале и правильного питания (Нюша придерживалась диеты кормящей мамы. — Прим. ред.), исполнительница также ограничила свой рацион, отказавшись от сладкого. Сахар певица заменила натуральным медом.

Несмотря на появление ребенка, Нюша старается вести активную светскую жизнь. Так, певица не смогла пропустить одно из самых ожидаемых мероприятий этого лета. Как и другие знаменитости, артистка побывала на музыкальном фестивале «Жара» в Баку. Знаменитость позировала перед объективами в джинсовых шортиках и платье-рубашке, демонстрируя результаты долгожданного похудения.

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Нюша в облегающем мини-платье прогулялась с мужем по Парижу
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