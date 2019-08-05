Орбакайте привезла 7-летнюю дочку Клавдию в Юрмалу

7-летняя внучка Аллы Пугачевой проводит августовские каникулы в Юрмале. На поездке в латвийский курортный город настояла мама Клавдии — певица и актриса Кристина Орбакайте. На личной страничке в Instagram знаменитость опубликовала свежие кадры из недавней пляжной фотосессии.

«На Рижском взморье воздух свеж», — припомнила Орбакайте слова из песни Владимира Кузьмина.

больше по теме Эмма Малинина провела уикенд в компании 18-летней Устиньи Супруга народного артиста России Александра Малинина вслед за дочерью улетела в Англию.

Не оставил без внимания снимки старшей дочери Примадонны и композитор Игорь Николаев. Сам артист приезжал в Юрмалу еще в июле, повидавшись на курорте с Аллой Борисовной и Максимом Галкиным.

«С приездом на юрмальщину», — обратился к певице супруг Юлии Проскуряковой. «Замечательные!» — вслед за композитор подметила Анита Цой.

К слову, бывший муж Кристины Орбакайте певец Владимир Пресняков-младший нашел время в плотном концертном графике для того, чтобы навестить семью в Турции. Возлюбленная исполнителя, 37-летняя Наталья Подольская, вместе с четырехлетним сыном Артемием проводит каникулы в живописном курортном городке Белек.