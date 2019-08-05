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Нина Усатова тайно женила единственного сына

Убежденному холостяку, 31-летнему Николаю, долго не могли найти невесту.

Нина Усатова тайно женила единственного сына
Нина Усатова/eastnews.ru

67-летняя актриса Нина Усатова не раз признавалась в интервью, что давно мечтает о внуках и сетовала: единственный сын Коля не торопится найти себе достойную супругу и осчастливить мать рождением детей. Наконец, в дом актрисы пришло счастье.

Стало известно, что Николай — он юрист по образованию — недавно женился. Свадьба в тайне от журналистов и поклонников Усатовой прошла в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали только самые близкие и друзья пары.

Избранницей Николая стала девушка по имени Екатерина, с которой он встречался в пору учебы на юридическом факультете Санкт-Петербургского университета. Екатерина тоже юрист, но, поработав несколько лет по профессии, оставила юриспруденцию и сейчас печет торты.
«Женить Колю Нина Николаевна мечтала давно. Он у нас парень свободолюбивый и долго считал холостяцкий образ жизни самым лучшим. А три года назад познакомился с Катей Поповой и влюбился. В январе они летали в Люксембург отмечать Колино 31-летие. Там он и сделал ей предложение», — призналась «Экспресс газете» подруга семьи Усатовых Оксана.

Чтобы попасть на свадьбу сына, Усатовой пришлось выкроить перерыв на съемках сериала «Невеста комдива», где актриса играет роль мамы героя Максима Аверина. Известно, что праздник прошел скромно. Ведущим был 62-летний питерский актер Андрей Ургант, отец Ивана Урганта. Гуляли в ресторане La Vue с красивым видом на Неву. Заведение расположено на крыше отеля «Санкт-Петербург». На горячее гостям подали филе-миньон с картофельным гратеном (что-то вроде запеканки) и утиную грудку с пастернаком и цукатами. За музыку отвечали кавер-группа «Аморэ Море» и диджей Виталий Вьюн.

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Андрей УргантИван УргантМаксим АверинНина Усатовасериал «Невеста комдива»

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Нина Усатова тайно женила единственного сына
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