Евгений Цыганов перестал скрывать 3-летнего сына от Юлии Снигирь

Евгений Цыганов опубликовал фото своего трехлетнего сынишки от актрисы Юлии Снигирь. На черно-белом снимке малыш запечатлен на велосипеде спиной к фотографу. Правда, комментарии к снимку отец ограничил.

Публикация стала приятным сюрпризом, так как пара не афишируют личную жизнь, во время светских мероприятий они не всегда позируют вместе. Но на самом же деле 40-летний Цыганов и 36-летняя Снигирь вместе уже почти четыре года, при этом статус влюбленных до недавнего времени был неопределенным.

Юлия носит кольцо на безымянном пальце правой руки, а вот Евгений, судя по пальцу, холост. Лишь недавно популярная актриса развеяла все слухи и сплетни, написав что Евгений – ее бойфренд.

Неудивительно, что и о своем ребенке пара публично тоже говорит не охотно. За годы материнства Юлия лишь один раз выложила фотографию сына, а недавно порадовала фанатов новой публикацией – в кадр попала комната малыша, в которой, по словам актрисы, маленький Федор устроил беспорядок. Отвечая на многочисленные вопросы подписчиков, Юлия приоткрыла завесу семейной жизни: рассказала, что их с Евгением Цыгановым сын капризный. Бедная молодая мама не знает, как воспитать мальчика, чтобы он вырос неизбалованным, но при этом чувствовал любовь родителей.

«Как вырастить неизбалованного ребенка? Где эта грань между достаточным вниманием, заботой и любовью, чтобы ребенок не заработал себе какие-то травмы и не чувствовал себя обделенным? И вдруг, когда ты видишь, что ребенок стал наглым, весь этот торг, шантаж. Эти вопросы при встрече: «Что вы мне купили? Что вы мне принесли?» Нормально ли это? Как найти вот этот баланс?» — вопрошала телезвезда у своих подписчиков.

В настоящее время Евгений Цыганов трудится над фильмом Алексея Учителя про Виктора Цоя. У Цыганова тоже нет недостатка в работе.

Напомним, что ради Юлии Снигирь Евгений Цыганов оставил свою первую жену Ирину Леонову с семью детьми. Слухи о сложных взаимоотношениях с детьми быстро расползлись, но не так давно Евгений пришел на премьеру мультфильма «Лего Фильм 2» вместе со своими отпрысками от первого брака, а также с новой возлюбленной, пишет сайт 7days.ru.