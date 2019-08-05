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Молодая жена Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности

Дарина Эрвин опубликовала фото после УЗИ.

Молодая жена Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности
В последнее время появились слухи, что продюсер и его молодая супруга ждут ребенка ФО

Слухи о том, что 58-летний Александр Цекало может стать отцом, появились в начале августа, после того, как продюсера с 28-летней супругой видели в подмосковном госпитале «Лапино». И хотя медицинское учреждение считается многопрофильным, почему-то не возникло сомнений, что пара прибыла сюда из-за вопросов, связанных с планированием беременности.

Несколько дней Дарина Эрвин и Александр Цекало хранили молчание, но в итоге терпение молодой жены лопнуло, и она решила поставить точку в этой истории.

Девушка не стала комментировать информацию СМИ, а воспользовалась своей страницей в Instagram.

Она опубликовала фото с УЗИ, которое красноречиво ответило на все вопросы. Нет, снимок не рассказал подписчикам о будущем пополнении, а скорее рассказал о хорошем аппетите и чувстве юмора Дарины.

Дарина Эрвин иронично прокомментировала слухи о своей беременности. Фото: Instagram

Брак Александра и Дарины был зарегистрирован в марте 2018 года. Церемония прошла в Беверли-Хиллз, а среди гостей были только самые близкие люди.

К молодой художнице и модели продюсер ушел от Виктории Галушки, сестры Веры Брежневой. Страсть к девушке оказалась такой сильной, что кинодеятель не стал противиться природе. Позже он признавался, что любовь к Дарине напоминает «наркотическую зависимость».

Пока у супругов нет совместных детей. Дарина еще не имеет опыта материнства, а вот Александр участвует в судьбе сына Михаила, который появился на свет в 2012 году и дочери Александры, которая родилась в 2008 году.

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Александр ЦекалоДарина Эрвин

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Молодая жена Цекало оригинально прокомментировала слухи о беременности
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